50 bin yaşındaki virüsü yeniden canlandırdılar: 'Kadim virüsler yayılabilir' uyarısı

Rusya, Fransa ve Almanya'dan bilim insanlarının yer aldığı ekip, daha önce 30 bin yaşında iki vürüsü canlandırmıştı, bu kez yeni keşfedilen virüslerin en eskisinin yaklaşık 50 bin yaşında olduğunu duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Sibirya permafrostunda keşfedilen eski çağlardan kalma 9 virüsün laboratuvar ortamında amipleri enfekte etmesini gözlemleyen ekip, bu virüslerin hala canlı organizmaları enfekte edebileceğini belirtti.

On binlerce yıl boyunca donmuş halde kalan virüsleri yeniden canlandıran bilim insanları, kutuplardaki sürekli donmuş toprak tabakasının (permafrost) erimesinin buradaki virüsleri açığa çıkarmasının insanlık için tehdit oluşturabileceği uyarısını yaptı.

New Scientist dergisine konuşan ekip üyesi ve Fransa'daki Aix-Marseille Üniversitesi araştırmacısı Jean-Michel Claverie, "48 bin 500 yaş; bu, bir dünya rekoru” dedi.

Ancak 250 milyon yıllık olduğu söylenen bakterileri yeniden canlandırdıklarını iddia eden başka araştırmacılar da var.

Ekip tarafından canlandırılan virüslerin tamamı pandoravirüs türünden, yani amipler gibi yalnızca tek hücreli organizmaları enfekte edebilen dev virüs grubundan.

Rusya, iklim değişikliği kaynaklı permafrostun erimesi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler konusunda uzun zamandır uyarıda bulunuyor.

Kuzey Kutup Konseyi'nin kıdemli Rus temsilcisi Nikolay Korchunov, 2021'de RT'ye verdiği demeçte, 'yüzyıllardır hatta binlerce yıldır derinden donduktan sonra eriyen toprağın zombi bakteri ve virüslerin bazı canlı sporlarını içerebileceğini' söyledi.

Moskova'nın açıklamalarında 'tehlikenin biyogüvenlik projesi başlatacak kadar ciddi' olduğu belirtilerek 'Arktik Konseyi üyesi tüm ülkelerin buna katılması' çağrısı yapıldı.