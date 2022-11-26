Nureddin Nebati, Garo Paylan'ın geçmişte oy verdiği partiyi açıkladı

TV100 yazarı Murat Kelkitlioğlu, "Yeni müjdeler geliyor" başlıklı yazısında Bakan Nureddin Nebati'nin HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'la ilgili bir anısını aktardı.

"Bakan Nebati, Meclis Plan ve Bütçe Komisyo’nundaki sunumunda yaşanan, fakat medyanın çok üstünde durmadığı bir anekdotu da paylaştı… Konu HDP’li Garo Paylan’la ilgili… Nebati, konuyu paylaşmadan önce Paylan’a sorduğunu, onun da sorun olmayacağını söylediğini de açıkladı…" diyen Kelkitlioğlu, olayı şöyle aktardı:

"Ben Bakırköy’de kapatılan Refah Partisi ilçe başkanıydım. Aynı zamanda İstanbul Bakırköy’de kapatılan Fazilet Partisi’nin de ilçe başkanıydım. Yeşilköylü olmamız hasebiyle de Garo Paylan ve mensup olduğu cemaatle de önemli iletişimlerimiz olmuştur. Hatta Fazilet Partisi ilçe başkanıyken kendi ilçe listemizden bir Ermeni kardeşimizi il genel meclisi üyeliğinden de aday göstermiştik. Dolayısıyla gerek Kumkapı’da gerek Yeşilköy’deki ve Bakırköy’deki Ermeni Cemaatler'inde oldukça büyük ikramlarla karşı karşıya kalmış birisi olarak kendisinin de o dönemde mensup olduğum partiye de oy vermiş bir kardeşimizdir."