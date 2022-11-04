50, 60 senelik davaları örnek verdi... Bakan Bozdağ: Uzun süren davalarla ilgili düzenlemeler yapacağız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Uzun süren davalarla ilgili bakanlık olarak özel bazı düzenlemeler yapacağız. 50 sene, 60 sene bir davanın sürdüğü Türkiye olmaktan ülkemizi çıkaracağız" dedi.

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce Bursa’da düzenlenen "10. Yılında Türk Ticaret Kanunu Çalıştayı"nın açılışında konuşan Bozdağ, soruşturma ve yargılamaların tamamlanması için hedef süre uygulamasına yönelik Adalet Bakanlığı tarafından çalışmalar gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Buradan Türkiye'ye ilan ediyorum, uzun süren davalarla ilgili bakanlık olarak özel bazı düzenlemeler yapacağız. 50 sene, 60 sene bir davanın sürdüğü Türkiye olmaktan ülkemizi çıkaracağız. Bununla ilgili Bakanlığımızın bazı hazırlıkları olduğunu ve önümüzdeki zaman içerisinde bu hazırlıkları somuta dönüştürerek, dededen, dedenin babasından ve onun dedesinden kalan davaların tamamını kısa bir süre sonra Türkiye gündeminden tasfiye edecek adımları atacağımızı ifade etmek isterim.

Hızlandırarak, hızlı yaparak değil. Zaten 50 yıldır devam ediyor. Bunun artık hızlandırılması, hızlandırılmaması gibi bir şey olabilir mi? Bu, bizim ülkemiz için de yargımız için de hukuk devletimiz için de büyük ayıptır. Bu ayıptan ben Adalet Bakanı olarak hicap duyduğumu ifade etmek isterim. Vatandaşlarımızın hak arayışları konusunda, açtıkları davaların veya yaptıkları şikâyetlerin makul süre içerisinde sonuçlandırılması yargıya, adalete güveni yükseltecek önemli adımlardan bir tanesidir." (AA)