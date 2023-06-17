5 yaşındaki kayıp çocuğun cenazesi sulama kanalında bulundu

Konya'nın Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde 5 yaşındaki Muhammet Sami Koç'tan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı aramada çocuk, evine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki sulama kanalında hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Sağlık ekibi, Koç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Koç'un cenazesi, Konya Şehir Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Yaylapınar Mahallesi Uhud Mezarlığı'nda toprağa verildi. (AA)