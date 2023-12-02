5 yaşındaki Efe’nin zırhlı araçla öldürülmesinde beraat kararı bozuldu

İstinaf Mahkemesi, 5 yaşındaki Efe Tektekin’in ölümüne neden olan zırhlı araç sürücüsü polis hakkında verilen beraat kararını bozdu. Zırhlı araçla öldürme eyleminin kamu görevi sırasında yapıldığını belirten mahkeme, yargılamanın yapılması için sanık polis hakkında soruşturma izni alınmasını istedi.

MLSA'dan Deniz Tekin'in haberine göre Diyarbakır’da 2019 yılında yoldan karşıdan karşıya geçen 5 yaşındaki Efe Tektekin polise ait zırhlı aracın çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Efe Tektekin’in dedesi Mehmet Tektekin de 6 Haziran 2018 tarihinde aynı bölgede zırhlı TOMA aracının çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Efe’nin ölümüne neden olan zırhlı aracın sürücüsü polis memuru İdris Aksoy “taksirle ölüme neden olma” suçundan yargılandığı davadan beraat etti. Tektekin ailesi avukatı, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve duruşma savcısı, yerel mahkemenin sanık hakkında verdiği beraat kararını yasaya ve usule aykırı olduğu gerekçesiyle istinaf mahkemesine taşıdı.

Dava dosyasını inceleyen Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, kararda usul yönünden eksiklikler olduğu gerekçesiyle bozdu. Oy birliğiyle alınan bozma kararının gerekçesinde, sanığın verdiği ifadelerde polis memuru olduğunu, hakkında tutuklama kararı verilen bir şüpheliyi zırhlı araçla Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne teslim edip görev yeri olan karakola döndüğü sırada olayın yaşandığını söylediği hatırlatıldı. İstinaf mahkemesi, sanığın görev başındayken olayın meydana geldiği dikkate alındığında, sanığın taksirle öldürme eyleminin 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma iznine tabi olduğunu belirtti. Yargılamayı yapan mahkemenin kamu görevlisi olan sanık hakkında ilgili kurumdan soruşturma izni isteyip ve bu izin süresince yargılamanın durması kararı verilmesi gerekirken yargılamayı devam ettirerek sanık hakkında hüküm vermesinin hukuka aykırı olduğu savunuldu.

İstinaf mahkemesi, eksiklerin giderilmesi için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Bozma kararından sonra ne olacak?

Yerel mahkeme, istinaf mahkemesinin bozma ilamı doğrultusunda yeniden görülecek olan davada yargılamanın durdurulması kararı verecek. Kamu görevlisi olan polis hakkında 4483 sayılı kapsamında soruşturma izni verilmesi için Diyarbakır Valiliği'ne yazı yazılacak. Valilik, soruşturma izni vermesi durumunda yargılama kaldığı yerden devam edecek. Soruşturma izni verilmemesi ve bu karara yapılan itirazların reddedilmesi durumunda ise dava için düşme kararı verilecek.