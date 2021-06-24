5 şehir hastanesi Danimarkalı patronlara emanet

5 şehir hastanesini işleten Rönesans şirketini sattı. Rekabet Kurumu, Danimarkalı ISS Facilities'e hisselerin devrini Perşembe günü onayladı.

Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ile İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastanelerini işleten Rönesans Holding bu hastaneleri Sağlık Bakanlığı ile Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle inşa etmişti.

Rekabet Kurumu, Perşembe günü söz konusu devir işlemini onayladığını duyurdu.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, “Rönesans Sağlık Yatırım Anonim Şirketi ve Şam Yapı Anonim Şirketi elinde bulunan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı AŞ nezdindeki hisselerin yaklaşık %100'ünün ISS Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak da Rekabet Kurulu 17.06.2021 tarih ve 21-31/401-203 sayı ile ilgili işleme izin vermiştir.” denildi.

Toplamda 9 bin 500 yatak kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük sağlık işletmecisi olan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı'nın Danimarkalı ISS'ye ne kadara satıldığı ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

ISS Facilities, Türkiye'de de 40 binden fazla işçi çalıştırdığı alt firmalarla faliyet gösteren bir kurum.