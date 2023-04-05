5 Nisan Avukatlar Günü'nde depremde yaşamını yitiren 121 avukat anıldı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla "Umutla, dirayetle, el birliğiyle, yeniden!" başlıklı bir açıklama yayımladı.

"5 Nisan Avukatlar Günü’nde, deprem felaketinde kaybettiğimiz on binlerce yurttaşımızın ve 121 meslektaşlarımızın acısını bir kez daha yüreklerimizde hissediyoruz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hayatlarını ve yakınlarını kaybeden; evleri, ofisleri yıkılan meslektaşlarımızı bir an bile unutmadan; enkaz altından çıkarılan avukatlık cübbelerini yeniden giyebilecekleri, adalet mücadelesini kaldığı yerden sürdürebilecekleri bir ortamın sağlanabilmesi için bizler canla başla çalışmaya devam ediyoruz."

10 bine yakın avukatın evi ya da ofisi ağır hasar gördü

Geçen yıl “Avukatlar Günü’nü kutla(ya)mıyoruz” demelerine neden olan sorunların çözümü için somut tek bir adım atılamadığını vurgulayan TTB bu sorunların üzerine deprem felaketinin yarattığı çok ağır ve yeni sorunlar eklendiğini bildirdi.

Depremden ağır şekilde etkilenen illerde avukatlık faaliyetini fiilen sürdürmenin şimdi çok daha zor bir hale geldiği ifade edilen açıklamada "Deprem bölgesindeki Barolarımıza kayıtlı 17.964 avukat ve 3.762 stajyer avukat meslektaşımız, depremin sonuçlarından doğrudan etkilenmiş; 10 bine yakın meslektaşımızın ev ve/veya ofislerinde ağır hasar meydana gelmiştir" denildi.

'Köklü bir savunma reformu için mücadele devam edecek'

Bu koşullar altında, başta deprem bölgesi olmak üzere, yurttaşların adalete erişim haklarının güvencesinin dün olduğu gibi bugün de avukatlar olduğu değerlendirmesini yapan TBB açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Güçlü bir savunma makamının, bağımsız yargının ve adil yargılanma hakkının teminatı olduğunun bilinciyle; depremden etkilenen tüm meslektaşlarımızın avukatlık mesleğinin onuruna uygun olarak mesleklerini tekrar icra edebilmeleri ve mesleğimizin bugüne kadar her mecrada dile getirilen köklü sorunlarının bir savunma reformu ile çözümü için TBB’ nin ve tüm Baroların mücadelesi birlikte ve tam bir kararlılık içerisinde devam edecektir.

Mesleğimizin içerisine sokulduğu ağır sosyo-ekonomik koşulların, avukata dönük şiddet vakalarındaki artışın ve bu mesleği icra ederken önümüze çıkartılan her türlü engelin, özünde vatandaşın en temel hakkı olan savunma hakkına yönelik olduğunu bir sefer daha altını çizerek hatırlatmak isteriz. Savunma makamı, tüm bu olumsuz koşullara rağmen dün olduğu gibi bugün de yurttaşlarımızın yanında yer alarak hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını koruma, yargılamanın adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlama görevlerini yerine getirmeye devam edecektir.

Onlarca kez yıkıma uğramış bu coğrafyada; derinlere kök salmış umudun, dirayetin ve dayanışma ruhunun, ulusumuza her seferinde düştüğü yerden kalkma kudreti verdiğinin bilinciyle; acılarımızı unutarak değil, kaybettiklerimizin hatıralarından güç alarak; her bir meslektaşımızın avukatlık mesleğini layıkıyla, gururla icra edebilmelerini sağlayana kadar kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğiz.

Umudu yeniden büyüten tüm meslektaşlarımızın Avukatlar Günü kutlu olsun!"