5 kişinin öldüğü katliam gibi kazayla ilgili yeni gelişme

30 Haziran'da saat 19.30 sıralarında, İzmir'in Menderes ilçesi Gölcükler Mahallesi İzmir-Aydın kara yolunda meydana gelen olaya göre, Gaziemir'den Ayrancılar yönüne giden 57 yaşındaki Özcan Özer yönetimindeki, içinde 11 kişinin olduğu otomobile, Yusuf İslam Koçak'ın kullandığı hafif ticari araç, yandan çarptı. Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşıp, karşı yönden gelen 50 yaşındaki İsmail Akdar'ın kullandığı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde, otomobildeki 54 yaşındaki Sibel Özer ile 64 yaşındaki Şengül Akbaş'ın yaşamını yitirdiği, her 2 araçtaki toplam 23 kişinin yaralandığı belirlendi.

Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Özcan Özer, oğlu 18 yaşındaki Ali Alperen Özer ile minibüsteki Mustafa Kemal Karaca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 9 yaralının dışında, diğerleri ise tedavileri tamamlanınca taburcu edildi.

Hafif ticari araç sürücüsü tutuklandı

DHA'nın haberine göre, kaza anı, bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntüde hafif ticari aracın Özcan Özer'in kullandığı otomobile hızla yandan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp, karşı yöne geçerek minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı. Kazada, otomobile çarptıktan sonra hızla uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak, yakalanıp gözaltına alındı. Sorgusunda, önündeki bir aracı sollarken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyleyen Koçak, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Diğer sürücüler kusursuz

Kazayla ilgili çıkan tespit tutanağında, otomobil sürücüsü Özcan Özer ile minibüs şoförü İsmail Akdar'ın kusursuz olduklarının belirlendiği, tüm kusurun hafif ticari araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ta olduğu kaydedildi. Tutanakta şu ifadelere yer verildi:

"Bu kazanın oluşumunda 35 ADF 564 plakalı araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan 46/2C maddesini içeren aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek maddesini ihlal ettiği, diğer araç sürücülerinin bu kazada herhangi bir kusurunun bulunmadığı kanaatine kaza yeri incelemesi, sürücü beyanı ve kamera kayıtları neticesinde varılmıştır."

Ayrıca yapılan kontrolde, Koçak'ın alkolsüz olduğunun tespitine de tutanakta yer verildi.