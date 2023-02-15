5 bin 836 öğrenci başka illerdeki okullara nakil oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki eğitim öğretime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremzedelerin kaldığı geçici konaklama merkezlerinin taşımalı eğitim kapsamına alındığı açıklayan Bakan Özer, diğer illere nakli gerçekleştirilen öğrenci sayısının 5 bin 836 olduğunu aktardı.

Depremlerin ardından 71 ilde, okul öncesinden liseye kadar tüm eğitim kademelerinde okulların 20 Şubat'ta açılacağını dile getiren Özer, 10 ilde ikinci dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem bölgesindeki eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin şöyle konuştu:

"Çadır merkezleri, yurtlar, konteyner merkezleri gibi konaklama alanlarını, taşımalı eğitim kapsamına aldık. Buradaki öğrencileri, ücretsiz olarak okullarına taşıyıp geri konaklama alanlarına taşıyacağız. 10 ilde aileler isterlerse diğer illerdeki okullara çocuklarını nakledebilecekler. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liselerde 3 milyon 784 bin 411 öğrencimizin 71 ile naklini sağlayacak kadar kapasite oluşturduk. Ama şu ana kadar bu imkandan sadece 5 bin 836 öğrencimiz yararlandı. Yine istişare ederek, biliyorsunuz oradaki tam burslu öğrenci kapasitesini yüzde 10'a çıkartmıştık. Yani bu kapsamda 110 bin 735 ilave kapasite verildi, özel öğretim kurumlarında. Bunlardan da şu ana kadar 2 bin 332 öğrencimiz, vatandaşımız yararlandı."