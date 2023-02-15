Özel okuldan skandal paylaşım: Öğretmenler yıkılan okulu yeniden inşaya çağrıldı

Hatay’da Antakya Büyükdalyan’da bulunan Antakya Teknokent Koleji idaresi, depremden birkaç gün sonra okula ait enkaz görüntüleri ile birlikte öğretmen grubunda “okulun patronu Emrullah Avcı ile ortak kanaatlerinin MEB’den gelecek bilgi doğrultusunda eğitim-öğretime başlayabilmek için okulu bir an önce yeniden inşaa etmek olduğu, bunun için de bölgede olan öğretmenlerin gelebileceği” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Depremde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin olduğu biliniyor.

Ocak ayı ücretleri ödenmedi

Diğer yandan “ekmek teknemiz” dedikleri okulu yeniden inşa etmeye davet eden patronun, öğretmenlerin ocak ayı ücretlerini henüz ödemediği, bu konuda bir bilgilendirmede bulunmadığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Kolejde çalışan öğretmen: Bir kez daha şoka uğradık

Özel Teknokent Koleji’nde çalışan öğretmenlerden biri durumu şu şekilde aktardı: “Depremden en çok etkilenen illerin başında Hatay geliyor. Okulda 2 öğretmen arkadaşımız vefat etti, yaşamını yitiren öğrencilerimiz var. Bizler kendi canımızı zor kurtardık. Kalacak yer, karnımızı doyuracak gıda, ısınacak bir battaniye ararken idareden gelen mesajla bir kez daha şoka uğradık. Ortada okul değil bir enkaz var. Kimse bizim canımızı düşünmüyor mu? Bizim bu enkazı toplayacak halimiz yok. Görevimiz de bu değil. Patron bile şehir dışına çıkmışken biz can güvenliğimizin olmadığı okula çağırılıyoruz. Daha kalacak yerimiz, ücret alacaklarımızın akıbeti bile belli değil. Ayın başında almamız gereken ücretlerimiz henüz ödenmiş değil, ne zaman ödeneceğine dair bilgi de vermediler. Utanmıyorlar. Önce bu koşullar altında yaşamımızı sürdürebilmek için bize ücretlerimizi versinler” dedi..

Birlik Sendikası: Antakya Teknokent Koleji öğretmenleri yalnız değil

Birlik Sendikası öğretmen temsilcisi Nihan Soycan, öğretmenlerin karşı karşıya olduğu tabloda sadece can güvenlikleri değil, deprem sonrasında alacakları ile ilgili de endişe duyduklarının altını çizerek “Binlerce yurttaşımızın hayatını kaybettiği, evlerin yıkıldığı bir deprem felaketi yaşadık. Daha acımız tazeyken patronların ilk düşündüğü öğretmenleri nasıl istismar edebilecekleri. Antakya Teknokent Koleji öğretmenlerinin Birlik Sendikası’na ilettiği ihbar skandal niteliğinde. Öğretmenler henüz başlarını sokabilecek güvenli ve sıcak bir yer arıyorken okula çağırılmışlar. Okulu yeniden inşa etmek öğretmenin görevi değil. Kaldı ki o bina artık güvenli de değil. Öğretmenlerin ücretleri dahi henüz ödenmemiş. Antakya Teknokent Koleji’nde öğretmenlerin özlük hakları ile iş sağlığı güvenliklerinin takipçisiyiz. MEB günlerdir özel okul patronlarını daha da zenginleştirmek ve eğitim hakkını yok etmekle uğraşıyor. Oysa öğretmenleri korumalı. Deprem enkazını bu ülkenin insanı kaldırdı. Kendi haklarımızı da kendimiz koruyacağız. Dayanışmayı büyüteceğiz. Deprem bölgesindeki öğretmenler yalnız değil. Patronlara göz açtırmayız” dedi.