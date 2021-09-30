5 aylık hamile eşini öldürmüştü: 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

İzmir’in Konak ilçesinde, 'dini nikahlı' olduğu 5 aylık hamile olan 17 yaşındaki Sezen Ünlü'yü öldüren Anıl Yolum hakkındaki soruşturma tamamlandı.

DHA'da yer alan habere göre, savcılık tarafından hazırlanan ve İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Anıl Yolum için 'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'Çocuğu kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezası istendi.

Ne olmuştu?

Beş aylık hamile olan Sezen Ünlü, 26 Mart tarihinde, sokakta yürüdüğü sırada, üç aydır ayrı yaşadığı Anıl Yolum'un arkadan gelerek bıçaklaması sonrası ağır yaralanmıştı.

Ünlü’nün 16 bıçak darbesi aldığı öğrenilmişti.