5 aydır ücretlerini alamayan inşaat işçileri hakları için 15 katlı rezidansın çatısında eylemde

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde Begonvil İnşaat’a ait 15 katlı rezidans ve AVM inşaatının işçileri 5 aydır ücretlerini almadıkları için inşaatın çatısına çıkarak hakları için eylem yaptılar.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İnşaat şirketi patronunun inşaat alanına gelmesi ile eylem yapan işçiler arasında görüşmeler başladı.

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Patronların Ensesindeyiz temsilcileriyle konuşan işçilerin aktardığına göre 2016 yılında başlayan inşaat sürecinde sürekli işçilerin alamadıkları ücretleri nedeniyle işten çıktığını ve yenilerinin işe alındığını belirtildi.

İnşaatı devam eden rezidansın birçok dairesinin satıldığını belirten işçiler, “Buna rağmen hak ettiğimiz ücretlerimiz bir bahane ile verilmedi, inşaatın müteahhidi rezidansın avukat, hâkim ve savcılara satıldığını söyleyerek bizi tehdit etti ve oyalayarak dolandırdı" dedi.

Her gün bir başka gün ödeneceğini söylenerek kandırıldıklarını da ifade eden işçiler insanlık dışı bu haksızlığa karşı kendi haklarını almak için çatıya çıktıklarını söylediler.

İnşaat şirketi yetkilisi ve işçiler arasında yapılan görüşme sonrasında anlaşmaya varan işçiler gene de verilen sözlere inanmadıklarını, verilen sözlerin tutulmadığı takdirde eylemlerine tekrar başlayacaklarını belirtti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na bilgi veren işçiler “Sizin aracılığınızla sesimizi duyurmak istiyoruz, kamuoyundan destek bekliyoruz. Henüz süreç bitmedi, bizi takip edin, mücadele etmeden hiçbir hak alınmıyor” dedi.

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