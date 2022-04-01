5 aydır İsrail'den tedavi izni çıkmadı, Filistinli bebek yaşamını yitirdi

İsrail’in Gazze’ye yönelik uyguladığı abluka nedeniyle bugün Filistinli bir bebek yaşamını yitirdi.

Kalbindeki delik nedeniyle 5 aydır tedavi edilmek üzere İsrail’den Gazze’den çıkış izni için bekletilen 19 aylık Fatima al-Masri’nin bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.

The Guardian’a konuşan bebeğin babası Celal al-Masri 5 aydır kendilerine başvurunun incelenmekte olduğunu söylendiğini dile getirdi. Baba al-Masri abluka nedeniyle Fatima’nın Kudüs’teki al-Makassed Hastanesi'nde biri Aralık ayında biri de Şubat ayında olmak üzere iki randevuyu kaçırdığını belirtti.

İsrail’in Gazze Koordinasyon ve İrtibat İdaresi’nden bebeğin tedavisi için ailenin seyahatine aylardır izin çıkmadı, idare başvurunun “incelenmekte olduğu” mesajını göndermekle yetindi.

Gazze’deki Al Mezan İnsan Hakları Merkezi, Fatima’nın ölümünden derin üzüntü duyduğunu ve İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki ablukasını şiddetle kınadığını açıkladı. Merkezden yapılan açıklamada İsrail’in Gazze’deki Filistinlilerin Batı Şeria, Doğu Kudüs, İsrail ve yurtdışındaki hastanelere erişimlerine engel olduğu vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün aylık verilerine göre Şubat ayında İsrail Gazze’deki hastaların yaptığı başvurulardan yüzde 69’unu onayladı. Ancak başvurulardan yüzde 59’unun refakatçilerine zamanında yanıt verilmedi. Al-Masri’nin babası ölen bebeği için “İsrail onu tedavi için yalnız başına göndermek istiyorduysa gönderseydi o zaman” diyerek tepki gösterdi.



