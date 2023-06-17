'5 aydır faize ödenen tutarla depremzedelere 350 bin konut yapılırdı'

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, 2023’ün ilk 5 ayında faize ödenen tutarla depremzedeler için 350 bin konutun yapılabileceğini söyledi. Aynı zamanda CHP Ekonomi Masası üyesi olan Karabat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “AKP her fırsatta faize karşı olduğunu söylüyor ancak yılık ilk 5 ayında yapılan faiz ödemesi 238 milyar TL'yi buldu” dedi.

“Peki, bu para ile ne yapılabilirdi?” diye soran Karabat, şöyle devam etti:

“Faize ödenen 238 milyar TL ile her biri 100 metrekareden yaklaşık 350 bin konut yapıp depremzedelere bedelsiz vermek mümkündü. Ancak AKP deprem konutlarını depremzedelere taksitle satacak.

Sosyal devlet olmanın prensibi, kaynakların halk lehine öncelikli kullanılmasıdır. Burada kaynakların faize gittiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Ayrıca deprem konutları yapılıp sahiplerine teslim edildikten sonra tahsilatı başlayacak. Yani konut yapacak para var. Ama halk yine de borçlandırılıyor.

Türkiye'nin ekonomisinde bir krizden çok adil bölüşüm problemi vardır. Büyüyen ekonominin gelirini bir avuç azınlık alırken, halka yoksulluk dayatılmaktadır.

Dövizi tutmak için getirilen KKM'ye de 200 milyar TL aktarıldı. Hazirandaki kur artışıyla birlikte KKM'ye giden bir aylık paranın 100 milyar TL'yi aşması bekleniyor. Yine vurguluyorum, para faize bulunuyor ancak fatura bilerek halka kesiliyor.”