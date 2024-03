5-6 şiddetinde deprem olabileceğini söyleyen Özhaseki: 'Allah büyük deyip işin altından çıkamayız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aksaray'da yaptığı konuşmada deprem riskine dikkat çekti.

DHA’nın haberine göre, Bakan Özhaseki, Aksaray'ın en güvenli bölgeler arasında görülse de, binaların ve diğer yapıların depreme dayanıklı şekilde inşa edilmesi gerektiğini söyledi. "Buralarda her an 5 ya da 6 şiddetinde deprem olabilir" diyerek, yapıların bu gerçeklikle uyumlu olarak tasarlanması gerektiğini belirtti.

'Allah büyük deyip işin altından çıkamayız'

Bu bölgelerde her an deprem olabileceğini ve yapıların ona göre inşa edilmesi gerektiği uyarısında bulunan Özhaseki şöyle konuştu:

"Yerin altı hareketli. Şu an da bile hareketli, fay sayısı 500'ün üzerinde. Tespit edilememiş faylar da olduğu için söylüyorum, yoksa 480 küsur falan diyor bilim adamları. Bunun manası şu; doğru belli bölgelerden yüzyıllar boyunca faylar kırıldı ve dışarıya vurduğu için enerji, Kuzey Anadolu Fay Hattı gibi, Doğu Anadolu Fay Hattı gibi, Ege bölgesi gibi çok tehlikeli ve riskli fayların bulunduğu her an 6 ya da 7 şiddetinde veya daha yüksek şiddette deprem üretebilecek bölgeler var. En emin bölgeler buralar gözüküyor; ama böyle diyerek hiç kimse, binasını en ufak yapacağı bir müştemilatı bile sıradan yapmasın lütfen. Her an 5 ya da 6 şiddetinde buralarda deprem olabilir. O yüzden ne yapıyorsak, bu gerçekliği bilerek hareket etmek durumundayız. Eğer bunu yapmaz da cami yaparken rastgele, emekli abilerin yaptırdığı, mühendisliğe dayanmadan, bilim adamlarının dediğine dayanmadan yaptırırsak emin olun sevap olmaz. Çünkü yarın, bir gün yıkılır ve altında insanlar kalır. Evimizi yaptırıp da 'Allah büyük' deyip işin altından çıkamayız. Amenna Allah büyük. Diyecek hiçbir şey yok. İsterse her yerde korur; ama bir de işin realitesi var."