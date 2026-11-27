Fon vurgunu soruşturmasına ilişkin haberleri ve paylaşımları gerekçesiyle 9 Ekim’den bu yana tutuklu bulunan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı bugün ilk kez hakim karşısında.

Savunmaların ardından hakimin tutukluluklara ilişkin ara karar kurması bekleniyor.

Fon vurgunu soruşturmasına ilişkin haberleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 9 Ekim'den bu yana tutuklu bulunan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde bulunan İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşma saat 10.00'da başladı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre duruşma savcısı ara mütalaasında Mustafa Balcı’nın üzerine atılı üç ayrı suçlamadan da beraatını talep etti.

Şaban Sevinç hakkında ise iki suçlamadan beraat, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasından ise cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca; Balcı’nın hükümle birlikte tahliyesini, Sevinç’in ise tutukluluğunun devamını istedi.

48 günün ardından tahliye

Mustafa Balcı’nın tüm suçlardan beraatine, Şaban Sevinç hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Diğer suçlardan beraatine karar verildi. Sevinç ve Balcı hakkında tahliye kararı verildi.

İddianamede 18 yıl 11 aya kadar hapis talebi isteniyordu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Şaban Sevinç hakkında 18 yıl 11 ay 15 güne, Mustafa Balcı hakkında ise 10 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Çelik ve Nacar'ın aynı karede olduğu fotoğrafı paylaşmıştı

Gazeteciler hakkındaki soruşturma, 7 portföy yönetim şirketinin yönettiği fonlardan bir grup siyasetçi, kamu görevlisi ve yakınlarının olağanüstü kazanç elde ettiği iddialarına dayanıyor.

Mustafa Balcı, sosyal medya hesabından AKP Sözcüsü Ömer Çelik ile fon soruşturmasında adı geçen Osman Arıkan Nacar'ın aynı etkinlikte birlikte oturduğu fotoğrafı paylaşmıştı.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, iki bakanın batan fonlardan para kazandığı iddiasını gündeme getirmişti. Ardından Sözcü TV'de 7 Ekim akşamı yayımlanan programda gazeteci Murat Ağırel, söz konusu bakanlardan birinin Ticaret Bakanı Ömer Bolat olduğunun iddia edildiğini söylemişti.

Yatırım yaptığını doğrulayan Bolat ise iddiaları reddederek gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Soruşturmada 214 kişi ve şirketin fonlardan toplam 187 milyar lira kazandığı tespit edildi. Savcılık ise gazetecilerin hangi bilgileri çarpıttığını somut olarak açıklamadı.

soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.