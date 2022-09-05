46. Avante Festivali sona erdi

Portekiz Komünist Partisi'nin uzun yıllardır Eylül ayının ilk haftasonu düzenlediği Avante Festivali'ne bu yıl da on binlerce kişi katıldı.

2 Eylül Cuma günü başlayıp dün akşam sona eren festivalde çok sayıda siyasal ve kültürel etkinlik yapıldı. Ülkenin farklı bölgelerinden parti örgütlerinin kendilerine ait stantlarla yer aldığı festivalde ayrıca göçmenlerin, kadınların ve partinin gençlik örgütü JCP’nin de stantları da bulunuyordu.

Festivalin kapanışında, ana sahnenin önünde bir araya gelen binlerce kişiye, her yıl olduğu gibi Portekiz Komünist Partisi Genel Sekreteri Jeronimo de Sousa hitap etti. De Sousa'nın konuşmasında özellikle uluslararası durum ve hızla artan enflasyona dair yaptığı vurgular dikkat çekti.

Üç gün boyunca aralıksız bir biçimde panel, konser, film gösterimi, tiyatro oyunu sahnelenmesi gibi etkinlikler yapıldı.

Festivale Türkiye’den katılan tek örgüt olan Türkiye Komünist Partisi (TKP), hem hafta sonu boyunca kendi standını ziyaret eden festival katılımcılarıyla etkileşim kurma fırsatı yakaladı, hem de festivale katılan diğer komünist partiler ile görüşme fırsatı buldu. Ayrıca, festivalin ikinci günü organize edilen Orta Doğu panelinde TKP temsilcisiyle birlikte Lübnan, Bahreyn, İran ve Filistin’den de parti temsilcileri söz olarak bölgedeki siyasi durumu değerlendirme fırsatı buldular.

Burjuva medyasının her yıl festivale karşı giriştiği karalama kampanyası bu yıl da sürmesine rağmen, ziyaretçi sayısının önceki iki yıla kıyasla arttığı görüldü.