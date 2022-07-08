Dört komünist partiden Yunanistan'da önemli toplantı

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Yunanistan Komünist Partisi (KKE), İspanya Komünist İşçi Partisi (PCTE) ve Meksika Komünist Partisi (PCM) temsilcilerinin üst düzey katılımıyla KKE Genel Merkezi’nde “İşçi ve halk mücadelesini, emperyalist savaşa ve sermaye sınıfının saldırılarına karşı sosyalizm için yükseltiyoruz” konulu bir toplantı yapıldı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Merkez Komite üyeleri Ekin Sönmez, Berkay Önoğlu ve Selahattin Kural'dan oluşan TKP delegasyonunun katıldığı toplantı dört partinin genel sekreterlerinin konuşmalarıyla açıldı.

KKE Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas konuşmasında emperyalist savaşa ve müdahalelere, NATO ve AB’ye, her türlü emperyalist ittifaka karşı mücadelenin önemine dikkat çekerken, uluslarası komünist hareketin devrimci bir şekilde örgütlenmesi konusunda komünist partilerin üzerine düşen görevlere değindi.

PCM Genel Sekreteri Pavel Blanca Cabrera ise konuşmasında komünist partilerin iş birliği içinde işçi enternasyonalizmi, işçi ve sendika hareketleri, komünist gençlik çalışmaları ve kadın mücadelesi üzerine yaptıkları teorik analizlerin oportünizme karşı mücadelede çok değerli sonuçlar vereceğini belirtti.

PCTE Genel Sekreteri Astor Garcia da, toplantının sınıf mücadelesi açısından çok zor bir zamanda gerçekleştirildiğini dile getirdi. Garcia, Ukrayna’daki savaşın içinden geçilen sürece önemli etkileri olan, bu toplantıya katılan ülkeler için de önemli sonuçları olacak uluslararası bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ise konuşmasında, Ukrayna’da devam eden savaşın komünistlere zamanın, hızlı hareket etmenin önemini hatırlattığını söyledi. Ukrayna savaşının bir savunma ya da emperyalizme, faşizme karşı ulusal direniş olduğunu söyleyenlerin, bu yalnızca Rusya’daki egemen sınıfın karakterini yanlış yorumladıkları anlamına geldiği için değil aynı zamanda emperyalizmin iç dengelerinde meydana gelen sarsılmaların farkında olmadıkları için de tehlikeli olduğunu vurguladı. Bu sarsıntıların, kapitalist sınıfın emekçi kitlelere karşı daha geniş bir saldırı olasılığını artırdığını belirten Okuyan, emperyalist sistemdeki sarsıntıların aynı zamanda devrimci fırsatların da önünü açtığına işaret etti.

Emperyalist zincirin görece daha zayıf halkalarında mücadele eden partiler olduklarına değinen Okuyan, ancak emperyalist zincirin artık güçlü halkalarının da olmadığını, bu anlamda, emperyalist merkezlerde komünizmin sesinin daha yüksek sesle duyulması için yeni kanallar açmaları gerektiğini ifade etti.

Komünist partilerin temsilcileri Yunanistan Komünist Gençliği’nin düzenlediği geleneksel anti emperyalist gençlik kampı kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere katılacaklar. Toplantı sonucunda önümüzdeki günlerde açıklanacak ortak metin oluşturuldu.