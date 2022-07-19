4,5 yaşındaki Eymen’in katil zanlılarına verilen cezalar belli oldu

İzmir’in Buca ilçesinde 2019 yılında uzun aramalar sonucu cesedi tandır kuyusunda bulunan 4,5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın öldürülmesine ilişkin davada anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin’e, üç farklı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplamda 38’er yıl hapis cezası verildi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu durumda bulunan sanıklar davaya SEGBİS ile katılırken, savunmaların ardından karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin'i 'fikir ve eylem birliği içinde hareket edip kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara, 'çocuğun nitelikli istismarı' suçundan 20'şer yıl hapis cezası verilirken, söz konusu ceza suçun birden fazla kişiyle gerçekleştirilmesi sebebiyle ceza 30'ar yıla çıkartıldı. Suçun cebir ve tehdit ile gerçekleştirilmesi ve birden çok kez zincirleme olarak gerçekleşmesi nedeniyle her iki sanığın cezaları artırılırken, cezaları 67'şer yıl 6'şar aya yükseltildi. Sanığa yasalar gereği 30 yıldan fazla ceza verilemeyeceği için bu cezaları 30'ar yıl hapis cezasına çevrilirken, mahkeme Elçetin ve Durak'ı, 'eziyet' suçundan da 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı. (İHA)