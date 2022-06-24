Eymen'in cinsel istismara uğradığı kesinleşti

İzmir'de yaşayan Mine Durak’la ilgili oğlu Eymen Sadık Durak'a "şiddet uyguladığı" ihbarı üzerine 2019 yılının Eylül ayında inceleme başlatılmıştı. Polis uzun süre eve gelmeyen Mine Durak’ı yakınlarının yanında bulurken, Eymen’e ise ulaşamadı. Çelişkili ifade veren Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü. Durak’ın gösterdiği yerde arama yapan polis Eymen’in cesedini buldu.

Eymen’in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.’yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstinaf ilk kararı bozdu

DHA'nın haberine göre, İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen 9 Temmuz’da görülen davanın karar duruşmasında sanıklardan Mine Durak’a ‘nitelikli kasten öldürme’ ve ‘eziyet’ suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin’e de aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi. Dosya, İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İtirazlar üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1i’nci Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada sanık Serkan Elçetin’in cep telefonunun kilitli olması nedeniyle incelenemediği için Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine karar verdi.

Sanık Mine Durak’ın ise cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4’üncü İhtisas Kurulu’ndan rapor aldırılmasına hükmedildi ve yerel mahkemenin kararı bozuldu. Bozma kararının ardından geçen 25 Mart’ta İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava tekrar görülmeye başlandı. Mahkeme başkanı, sanık Mine Durak’ın cezai ehliyetinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4’üncü İhtisas Kurulu’ndan rapor alınması için başvuru yaptıklarını ve 02 Eylül 2022 tarihine randevu verildiğini söyledi.

Mahkeme başkanı, diğer sanık Serkan Elçetin’in telefonunda minik Eymen’e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporunun alınması için de telefonu Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderildiğini söyledi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyetinin Serkan Elçetin’in telefonunda minik Eymen’e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporu tamamlandı ve dava dosyasına girdi. Raporda, Mine Durak’ın Eymen'le çekilmiş videosu ve Eymen'in vücudunda darp izlerinin görüldüğü fotoğraflar bulundu.

İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların yargılanması bugün devam edildi. Müşteki avukatları davaya katılırken, sanık avukatları ise mazeret dilekçesi sunup celsede yer almadı. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığından beklenen raporu geldiği belirtildi.

Mahkeme başkanı anne Mine Durak’ın akli dengesinin yerinde olup olmadığına yönelik adli tıp raporunun beklenmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.