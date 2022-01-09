4,5 milyon liralık ihale yandaşa verildi

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü; 29 Kasım 2021'de ihaleye çıkarak bir adet etki analizi ve 6 adet araştırma raporu hazırlatacağını duyurdu.

4 firma ihale şartnamesini alırken, ihaleye yalnızca AKP'ye yakınlığıyla bilinen İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu Genar Araştırma Danışmanlık Eğitim Şirketi katıldı. Şirket, 4 milyon 570 bin lira karşılığında ihaleyi aldı. Araştırma raporları için 28 Aralık 2021'de sözleşme imzalandı. Araştırmaların 28 Nisan 2022 tarihine kadar tamamlanacağı açıklandı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, araştırmalar ve etki analizi, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemi'ne Entegrasyonu'nun Desteklenmesi Proje Koordinatörlüğü için yapılacak. Bu kapsamda Suriyeli ve Afganistan, Irak, Somali, Yemen, Filistin gibi yabancı uyruklu çocuklar için, “Okul dışı kalmış çocuklar araştırma raporu, öğretmen ve yönetici yeterlilikleri araştırma raporu, uyum sınıfları ve Türkçe dil eğitimi araştırma raporu, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri araştırma raporu, veli eğitimi ve velilerin eğitim sürecine katılımı araştırma raporu ve Covid-19'un eğitime etkileri ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin araştırma raporu” hazırlanacak.