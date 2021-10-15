Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 45 ilde, 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
45 ilde 'FETÖ' operasyonu: 98 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 45 ilde 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Haber Merkezi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 45 ilde, 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle: