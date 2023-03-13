44 yıldır esaret altındaydı: 'Dünyanın en yalnız balinası' Kiska yaşamını yitirdi

İzlanda'da Free Willy (Özgür Willy) filminde oynayan Keiko ile birlikte 1979'da yakalanıp esir alınan Kiska, 40 yıldan uzun süre eğlence parklarında esir ve 2011'den beri tecrit halinde tutulduktan sonra öldü.

Kanada'nın son esir katil balinası olan ve dünyanın en yalnız balinası olarak anılan 47 yaşındaki Kiska'nın daha önce yalnız tutulduğu tankın içinde defalarca kafasını duvara vurarak intihar etmeye çalışmasının görüntüleri sızdırılmıştı.

Sputnik'in aktardığına göre, pek çok eğlence parkında zorla çalıştırıldıktan sonra gönderildiği Kanada'daki Marineland isimli hayvanat bahçesi ve eğlence parkında dişi balinanın bakteriyel enfeksiyondan öldüğü açıklandı.

Kiska, 5 yavrusunun daha 5 yaşına gelmeden ölümüne de tanıklık etti.

Eylül 2021'de Kiska'nın kafasını ve gövdesini tutulduğu daracık tankın cam duvarına vurduğu videonun viral olmasının ardından, hayvan hakları örgütleri orkanın zihinsel ıstırap çektiğine dikkat çekerek suç duyurusunda bulundu.

Kiska'nın buna rağmen esareti devam etti. Kanada, 2019'da balinalarla yunusların esir alınmasını yasakladı, ancak zaten esaret altında olan Kiska gibi deniz memelileri için yasada istisna oluşturuldu.