44 Türk vatandaşı daha Gazze'den tahliye edildi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze'deki Türkiye vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili açıklama yaptı. Keçeli, "Refah Sınır Kapısı’ndan geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır’a ulaşmıştır. Sayının gün içinde artması muhtemeldir" ifadelerini kullandı.

'Havayoluyla Türkiye'ye getirilecekler'

Keçeli, açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

"Gazze’deki gelişmelerin başlamasının hemen ardından 30 vatandaşımız ve yakınının ülkemize gelmeleri sağlanmıştı. Bilahare, Refah Sınır Kapısı’nın kapatılması üzerine tahliyeler kesintiye uğramıştı. Tahliye bekleyen vatandaşlarımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve aile yakınlarının Mısır üzerinden ülkemize getirilebilmelerini teminen girişimlerimiz bir süredir devam etmekteydi.

Bu çerçevede, bugün (18 Kasım) Refah Sınır Kapısı’ndan geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır’a ulaşmıştır. Sayının gün içinde artması muhtemeldir. Sınırda diplomatlarımızca karşılanan söz konusu grup, önce Kahire’ye getirilecek ve buradan havayoluyla ülkemize intikal edecektir."