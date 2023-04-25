43 işçinin yaşamını yitirdiği Amasra maden faciasının ilk duruşması bugün

Bartın Amasra’da Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı madende 43 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin davanın ilk duruşması bugün Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Faciaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda açılan davada sekizi tutuklu 23 sanık yargılanacak. Sanıkların ifadelerinin dinlenmesiyle başlayacak duruşma öncesi aileler Bartın Adliyesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yapacak.
Bartın Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan 195 sayfalık iddianame, Bartın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.