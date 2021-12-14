43 ilde eş zamanlı operasyon: 102 kişi hakkında gözaltı kararı

Jandarma Genel Komutanlığı'nda yer alan ve ‘mahrem imam’ oldukları belirtilen 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda yer alan ve ‘mahrem imam’ oldukları belirtilen 102 kişi hakkında 43 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi.  

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