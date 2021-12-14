Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda yer alan ve ‘mahrem imam’ oldukları belirtilen 102 kişi hakkında 43 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi.
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
43 ilde eş zamanlı operasyon: 102 kişi hakkında gözaltı kararı
Jandarma Genel Komutanlığı'nda yer alan ve ‘mahrem imam’ oldukları belirtilen 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Merkezi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda yer alan ve ‘mahrem imam’ oldukları belirtilen 102 kişi hakkında 43 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi.