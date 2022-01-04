40 ilde 'FETÖ' operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında 'FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca 'FETÖ' üyelerinin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. 

Bu kapsamda, 'FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında yönetici oldukları tespit edilen; 65’i daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 34’ü özel sektör çalışanı olmak üzere 99 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 

40 ilde Ankara merkezli eş zamanlı operasyon başlatıldı. 

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 