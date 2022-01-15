40 ilde Cemaat operasyonu: 60 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cemaat'in TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 40 ilde operasyon düzenlendi.

148 kişi yakalandı, 60 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki gözaltı ve sorgu işlemleri tamamlanan 148 şüpheliden 31'inin "faydalı itirafçılık" nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldığı öğrenildi; 117'si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 34'üne ev hapsi verilirken, 8'i itirafçı 23 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

60 şüpheli tutuklanırken, operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği, 5 şüphelinin hakkındaki gözaltı kararının sağlık durumu nedeniyle iptal edildiği, 2 şüphelinin tekrardan soruşturma gördüğü gerekçesiyle gözaltı kararının iptal edildiği, 5 şüpheli delil durumu nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında 14'ü yurt dışında olmak üzere toplam 23 şüphelinin firar olduğu ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (İHA)