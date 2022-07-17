Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde yaşanan iflaslar hakkında açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Başkanlık sistemi ile aradan geçen 4 yılda 479 bin 736, yani yarım milyona yakın esnaf ekmek teknesini kaybetti. Yine 2018 yılından bugüne en az 248 bin 867 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de kapısına kilit vurdu” dedi.

Ağbaba, dördüncü yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yaşanan iflasları araştırdı. Ulaştığı sonuçları yazılı bir açıklamayla duyuran Ağbaba, şunları kaydetti:

'4 yılda yarım milyona yakın esnaf iflas etti'

“Başkanlık sistemi, bundan 4 yıl önce bizzat Erdoğan tarafından daha fazla zenginlik ve refah olarak sunulmuştu. Aradan geçen 4 yılda, derinleşen ekonomik kriz nedeniyle refahın ve zenginliğin yerini artan iflaslar aldı. Başkanlık sistemi ile aradan geçen 4 yılda 479 bin 736, yani yarım milyona yakın esnaf ekmek teknesini kaybetti. Yine 2018 yılından bugüne, en az 248 bin 867 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de kapısına kilit vurdu.

'İlk 6 ayda bin 954 esnaf iflas etti'

Sadece bu yılın ilk 6 ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı ise 58 bine dayandı. Bu yılın sadece haziran ayında iflas eden esnaf sayısı da 10 bin 826 olarak kayıtlara geçti. Haziran 2022’de yaşanan toplam iflas sayısı, bu yılın ilk 6 ayında en yüksek iflas sayısı oldu. Mayıs ayında toplam iflas sayısı 8 bin 322 iken iflas sayısı sadece son bir ayda yüzde 30 artarak 10 bin 826’ya çıktı. Eğer iflas sayısındaki artışlar bu şekilde devam edecek olursa sene sonuna doğru iflas edecek esnaf sayısı 100 bine yaklaşacaktır.

'En az 248 bin şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi kapandı'

Artan döviz kuru, yüksek maliyetler ve enflasyonun son 24 yılın zirvesine çıkması, şirketlerin ve ticari işletmelerin tek tek kapanmasına neden oldu. 2018 yılından 2022 Mayıs ayına kadar toplamda 248 bin şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi tasfiye edilerek veya kapanarak iflas etti. İşletmelerin borç yükü ve artan maliyetleri de göz önüne alındığında toplu iflaslardaki artış ne yazık ki kaçınılmaz hale gelecektir. En nihayetinde ülke ekonomisi, yaşanan iflaslar neticesinde tamamen durma noktasına gelecektir.” (ANKA)