4 yıl 3 aydır tutuklu olan Osman Kavala bugünkü duruşmaya katılmayacak

4 yıl 3 aydır tutuklu olan Osman Kavala’nın birleştirilen Gezi-Çarşı davası kapsamında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına bugün devam edilecek. Kavala’nın yine duruşmaya katılmayacağı bildirildi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Türkiye’ye, AİHM’in (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) Kavala kararını nasıl uygulayacağına ilişkin süre verdiği 19 Ocak öncesinde yapılan duruşmada gözler mahkemeden tahliye kararı çıkıp çıkmayacağına çevrildi.

DW Türkçe'nin haberine göre birleştirilen Gezi Parkı ve Çarşı davalarında hükümeti devirmeye teşebbüs, casusluk ve örgüt yöneticiliği iddiasıyla yargılanan Osman Kavala’nın içine düştüğü "yargı sarmalı" 18 Ekim 2017’de gözaltına alınmasıyla başladı. 1 Kasım 2017’de İstanbul’da tutuklanan Kavala, Gezi parkı eylemleri ve 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden "hükümeti devirmeye teşebbüs" iddiasıyla suçlandı. Tutuklama kararında 15 Temmuz’un delili olarak Henri Barkey ile "irtibat" iddiası gösterildi.

15 Temmuz'dan tahliye

Ancak savcılık, soruşturma devam ederken 11 Ekim 2019’da 15 Temmuz darbe girişimi suçlamasından resen tahliye kararı verdi. AİHM, Gezi davasının sona yaklaştığı bir dönemde 10 Aralık 2019’da Kavala’nın tutukluluğunu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı buldu. Ancak mahkeme bu kararı uygulamadı.

Gezi'den sonra çifte tutuklama

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Şubat 2020 tarihinde Gezi davasında tüm suçlardan beraat kararı verdi. Cezaevinden tahliye edilen Kavala, ring aracının içerisindeyken gözaltına alındı ve daha önce tahliye edildiği 15 Temmuz darbe girişiminden yeniden tutuklandı.

Kavala, cezaevindeyken 9 Mart 2020’de bu kez casusluk iddiasıyla tutuklandı. Bu kararın ardından savcılık, 20 Mart 2020’de Kavala’nın darbe suçundan tahliyesini istedi. Hâkimlik, aynı gün tahliye kararı verdi.

Kavala soruşturması sürecinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan İrfan Fidan önce Yargıtay Üyesi, ardından ise Anayasa Mahkemesi üyesi oldu. Casusluk iddianamesini hazırlayan başsavcı vekili Hasan Yılmaz ise Adalet Bakan Yardımcılığına getirildi.