4 yaşındaki kayıp çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Ramazan Bozkurt, sabah saatlerinde Adatepe Mahallesi'ndeki çiftliklerinde 4 yaşındaki oğlu Mahmutcan Bozkurt'un yanında olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.
Polis, itfaiye, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı.
Mahmutcan'ın, yakındaki DSİ'ye ait sulama kanalına düşmüş olma ihtimaline karşı, bölgeye dalgıç polisler de sevk edildi.
Akşam saatlerinde kapakların kapatıldığı sulama kanalında, bölgeye yaklaşık 10 kilometre mesafede kayıp Mahmutcan'ın cesedi bulundu.
Kanaldan çıkarılan çocuğun cansız bedeni otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)