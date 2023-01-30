'4 vekillik, 1 bakanlık karşılığında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için onay verildi' iddiasına yanıt

Ardı Arkası isimli Youtube kanalında canlı yayına katılan Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, bakanlık ve vekillik pazarlığı iddiasına ilişkin konuştu.

Enginyurt, "‘Demokrat Parti'nin genel başkanı ve Demokrat Parti pazarlık pazarda yapılır, her şeyin alınıp satıldığı yerde biz yokuz’ diyor. Biz bu Millet İttifakına, ‘vekil olalım, bakan olalım’ diye katılmadık. Biz bu Millet İttifakı’na Cumhuriyet'le saltanatı yarıştıranların, biz bu Millet İttifakı'na Mustafa Kemal Atatürk'e zalim ve kafir diyenlerle, Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkanların seçimi olarak bakıyoruz. Biz bu seçimi bir referandum olarak görüyoruz.” dedi.

"Bu iddialar külliyen yalandır, iftiradır" diyen Enginyurt, "Böyle bir pazarlık asla söz konusu değildir" ifadesini kullandı.