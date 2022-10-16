4 Soru 4 Cevap | AKP türban için anayasa değişikliğini kabul ettirebilecek mi?

4 Soru 4 Cevap'ta bu hafta; sansür yasası, CHP'nin başörtüsüne ilişkin yasa teklifi, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti ve Avrupa'da yükselen faşizm ele alındı.

Haber Merkezi

soL TV'de yayımlanan 4 Soru 4 Cevap programında bu hafta Osman Serkan Düz, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş'a TBMM’den geçen sansür yasasını, Anayasa Mahkemesi eski raportörü Ali Rıza Aydın'a ise CHP'nin başörtüsü yasa teklifinin ardından AKP'nin hazırlıklarını başlattığı anayasa değişikliğini sordu.

Programda, Siyaset Bilimci Cangül Örnek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini değerlendirirken, yazar Ergin Yıldızoğlu Avrupa'da yükselen faşizmin kaynaklarını ve dünyayı nelerin beklediğini ele aldı.

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