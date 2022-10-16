Erdoğan'ın danışmanının oğluna Dışişleri Bakanlığı'nda terfi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı döneminden bu yana 'yol arkadaşı' olan, yıllarca başbakanlık örtülü ödeneğini teslim ettiği Maksut Serim'in oğlu Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre Maksut Serim, halen Halkbank'ta yönetim kurulu üyesi ve Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak görev yapıyor. Oğlu Yasin Ekrem Serim ise daha önce Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nün ardından Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğü'ne getirilmişti.