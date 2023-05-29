4 partiye ortak grup için 'beşinci parti' önerisi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladıktan üç gün sonra Meclis Genel Kurulu yemin için toplanacak.

Bu arada CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den toplam 38 milletvekilinin CHP’den ayrılarak partilerine geçmesi bekleniyor. Ancak bu partilerin hiçbiri grup kurmak için gerekli 20 milletvekiline sahip değil.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, CHP listelerinden Meclis’e milletvekili gönderen Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti bu konuyu gündeme almış durumda. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, “Millet İttifakı içinde 4 partinin de bence grup oluşturma yollarını araştırması lazım, bu konuda da bazı görüşmelerim oldu. Bunun zemini var. Bunun olması Meclis çalışmalarında aktiviteyi artırır. Hangi modelle, nasıl olur? 28 Mayıs sonrası liderler, ortak bir grup kurma konusunda mesafe alacağımızı düşünüyorum” dedi. Önümüzdeki günlerde bu konuda temasların gerçekleşmesi bekleniyor.

Tek başlarına grup kurma imkanı olmayan partilerin CHP’den ayrıldıktan sonra 4 partiden birinin çatısı altında yer alması mümkün. Ancak milletvekillerinin hangi parti adı altında bir araya geleceği tartışma konusu.

Bu konuda uzlaşma imkanı zayıf olduğu için yeni bir öneri tartışmaya açılacak. Bu öneri Meclis grubu için yeni bir çatı parti kurulması. Öneriye göre CHP listelerinden seçilen 4 partinin 38 milletvekili yeni kurulan bu partiye geçecek. Meclis’te ortak grup için kurulacak bu partinin yanı sıra milletvekillerinin asıl partileri eş zamanlı olarak kendi çalışmalarını yürütmeye devam edecek. Eğer bu öneri hayata geçerse Meclis’teki grup sayısı da altıya çıkacak.