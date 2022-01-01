'4 kişilik bir ailenin asgari elektrik faturası 360 lirayı geçti'

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, bugünden (1 Ocak 2022) itibaren geçerli olan yeni elektrik tarifesiyle, 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları için tüketeceği varsayılan 230 kWh'lik enerjinin faturasının yüzde 72'lik artışla 364 TL'ye yükseleceğini açıkladı.
TRT Payı ve Enerji Fonu'nun kaldırılmasın yetersiz kaldığına vurgu yapılan açıklamada, KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi istendi. İlk kademe sınırının ise mağduriyet yaratacağı şekilde düşük tutulduğuna vurgu yapılarak, 230 KWh'ya yükseltilmesi önerildi.
Açıklamanın bir bölümü şöyle: