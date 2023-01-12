'4 kişilik bir aile sadece simit ve su tüketse aylık gideri 4 bin 860 lira'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda gece yarısı yaptığı konuşmada, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini, aksi taktirde emeklilerin yokluğa ve yoksulluğa mahkum edileceğini belirtti. Kamu memurlarına da verilen ücret artışının yetersiz olduğunu, seyyanen ek artış yapılması gerektiğini söyledi.

Meclis’e gelirken bir fırından aldığı simit ve suya 13,5 lira ödediğini aktaran Gürer, "4 kişilik bir aile, 3 öğün simit ve su tüketse günlük 162 lira yapıyor, aylıksa 4 bin 860 lira yapıyor. Yalnızca simit ve suyla yaşayan bir ailenin aylık gideri 4 bin 860 lira. Sizin emekliye reva gördüğünüz ise yalnızca 5 bin 500 lira. Eğer bu emekli, büyükşehirlerde yaşıyorsa vereceği kirayla simit ve su da alamıyor” diye konuştu.

'Aylık bağlama oranını AKP düşürdü'

2008 yılında emeklilere aylık bağlama katsayısının yüzde 70’ten yüzde 30’a düşürüldüğünü anımsatan Ömer Fethi Gürer, bu uygulamanın hayata geçmemiş olsa idi bugün en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olacağına işaret etti.

Kamuda çalışanların ücret artışına toplu sözleşmeyle kazanılan yüzde 8’lik hakkı da ekleyerek, bu oranın da sanki zam yapmış gibi lanse edildiğine dikkat çeken Gürer, kamu çalışanlarının bu ücretle geçinebilmesinin mümkün olmadığını, bu nedenle memurların büyükşehirlerde çalışmak istemediklerini de söyledi.

Her 5 kişiden 1'i yardıma muhtaç

4 milyon 332 bin 805 hane sosyal yardım aldığı ülkemizde, AKP iktidarı tarafından her 5 kişiden 1'ini sosyal yardıma muhtaç kılındığını ve 15 milyon insanın sosyal yardımla yaşamak zorunda bırakıldığını belirten Ömer Fethi Gürer, işçi ve memur aylıklarının yoksulluk sınırının altında olmaması gerektiğini ifade etti.

En düşük emekli aylığının ve emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin asgari ücrete eşitlenmesi, ilaç katkı payının kaldırılması, yakacak ve kira yardımı yapılması gibi konularda kanun teklifleri verdiklerini hatırlatan Gürer ancak sanki sadece iktidar partisine mensup milletvekillerinin tekliflerinin görüşülebileceği gibi bir yanlış uyulamadan dolayı bu tekliflerin kabul görmediğini ifade etti.

'5 bin 500 lira övünülecek bir ücret değil'

En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini, aksi taktirde, emeklilerin yine yoksulluğa ve yokluğa mahkum olacağını belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Emekliler; beyaz eti dahi alamaz duruma gelmişler, sabahları bayat ekmeğin ya da ucuz kıymanın alınabileceği yerlerde kuyruk oluşturuyorlar, pazara çıkamıyorlar, markete gidemiyorlar, torunlarının yüzüne bakacak hâl kalmamış, 5 bin 500 liraya çıktı diye övünüyorsunuz. Bu, övünülecek bir ücret değil, utanılacak bir ücrettir” şeklinde konuştu.