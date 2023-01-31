4 ilde 93 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Batman, Şırnak, Bingöl ve Siirt'te kar nedeniyle 93 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Batman İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde 62 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, ilçelerden Sason'daki 28 köy ile 30 mezra ve Kozluk'taki 4 mezra yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 1 belde, 2 köy ve 1 mezraya, Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde de 12 köye ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 1, ilçelerden Adaklı'da 3, Genç'te 7 ve Solhan'da 4 köy yolu kar nedeniyle kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. (AA)