4 gündür gözaltındaki gazeteci Fırat Can Arslan adliyeye sevk edildi

Kırşehir’de 7 Haziran'da sabaha karşı evine yapılan baskınla gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabiri Fırat Can Arslan, adliyeye sevk edildi.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) haberine göre Arslan’a yöneltilen suçlamanın henüz netleştirilmediği öğrenildi. Arslan hakkında 2022 yılında 'suç ve suçluyu övmek' suçlamasıyla açılan soruşturma 'yetkisizlik' kararıyla Kırşehir’e gönderildi. Arslan, Kırşehir’de yürütülen soruşturma kapsamında 'propaganda' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Dört günlük gözaltı sürecinde 'propaganda' suçlaması yönünde dijital materyaller incelenirken, savcılığın 'üyelik yönünden de araştırın' talimatı verdiği belirtildi. Savcılığın talimatı üzerine Arslan’ın gözaltına alınmasına ilişkin yapılan birçok haber de dosyaya eklendi.

Arslan, 'suçun mahiyeti belli olmadığından, bu aşamada ne ile suçlandığını bilmediğinden' susma hakkını kullanarak emniyette ifade vermedi.