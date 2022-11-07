4 gizli ihale: Bedeli 1,2 milyar lira

AKP iktidarı istediği müteahhide istediği işi vermeye devam ediyor. AKP özellikle büyük ihalelerde Kamu İhale Kanunu’nun esas usul olarak öngördüğü rekabete imkan sağlayan “Açık Usul” yerine gizli ihaleleri tercih ediyor.

AKP iktidarı, kanunun deprem gibi olağanüstü hallerde uygulanmak üzere istisna olarak belirlediği “21-b Pazarlık” usulünü istediği işi, istediği firmaya verme aracı olarak kullanıyor. Bu maddeye dayanılarak yapılan ihalelerde duyuru şartı yok. İhaleyi yapacak idare istediği firmalara özel davet gönderiyor. Davet edilmeyen firmalar, bu büyük ihalelerden ancak ihale süreci tamamlandıktan sonra sıradan vatandaşlarla birlikte haberdar olabiliyor. Kimselere duyurulmadan yapılan bu ihalelerin sonuçlarının Kamu İhale Kurumu tarafından açıklanması dahi bazen aylar, hatta yıllar alabiliyor.

4 gizli ihalenin sonucu açıklandı

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, Kamu İhale Kurumu, bugün 4 büyük ihaleyi bütün süreçleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna duyurdu. Kapalı kapılar ardında, kimselere duyurulmadan yapılan 4 ihalenin tamamı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlendi ve toplam bedeli tam 1 milyar 241 milyon lira olduğu bildirildi.

İki buçuk yıl saklandı

Bu ihaleler arasında yer alan, “Sabiha Gökçen Metrosu Yaya Bağlantı Tünelleri ve Kuyruk Tüneli İnşaatı” ise düzenlendikten tam 2 buçuk yıl sonra kamuoyuna açıklandı.

12 Mayıs 2020 günü yapıldığı anlaşılan 434.9 milyon liralık ihale bugün alenileşti. İhale tarihindeki kura göre hesaplandığında ihalenin büyüklüğü bugünkü rakamlarla yaklaşık 1,1 milyar lirayı buluyor.

Kamu İhale Kurumu'nun bugün açıkladığı 4 gizli ihalenin detayları şu şekilde:

Gizli ihale 1: 434,9 milyon lira

Sabiha Gökçen Metrosu Yaya Bağlantı Tünelleri ve Kuyruk Tüneli İnşaatı

İdare: Ulaştırma Bakanlığı

Yaklaşık Maliyeti: 434 milyon 939 bin 460 lira

Sözleşme Bedeli: 379 milyon 910 bin 374 lira

İhale Tarihi: 12 Mayıs 2020

Sözleşme Tarihi: 29 Mayıs 2020

Müteahhit: Gülermak – YSE İş Ortaklığı

Gizli ihale 2: 345,3 milyon lira

Orhangazi-İznik Devlet Yolu ve İznik Çevre Yolu Yapımı İkmal İşi

İdare: Ulaştırma Bakanlığı/Karayolları Genel Müdürlüğü

Yaklaşık Maliyeti: 345 milyon 384 bin 453 lira

Sözleşme Bedeli: 310 milyon 862 bin 139 lira

İhale Tarihi: 12 Ekim 2022

Sözleşme Tarihi: 3 Kasım 2022

Müteahhit: İmaj Altyapı-Meva Mimarlık İş Ortaklığı

Gizli ihale 3: 245,7 milyon lira

Karayolları 6 Bölge Müdürlüğü 61 Şube (Kırşehir), 64 Şube (Niğde) ve 67 Şube (Nevşehir) Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarımı İle Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması

İdare: Ulaştırma Bakanlığı/Karayolları Genel Müdürlüğü

Yaklaşık Maliyeti: 245 milyon 7 bin 573 lira

Sözleşme Bedeli: 207 milyon 999 bin 996 lira

İhale Tarihi: 3 Ekim 2022

Sözleşme Tarihi: 21 Ekim 2022

Müteahhit: MH Taahhüt

Gizli ihale 4: 215,9 milyon lira

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