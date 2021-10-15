'4 bin 25 derslik yüz yüze eğitime ara verdi, oran yüzde 1'in çok altında'

Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yeni binasının açılışına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katıldı.

Açılışta konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bugün itibariyle tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. 71 bin 320 okulumuzda 850 bin derslik, yani bir milyona yakın derslik vardır. Bugün itibariyle bu dersliklerden 4 bin 25 tanesi yüz yüze eğitime ara vermiştir. Yani oran yüzde birin çok çok altındadır. Pazartesi günü bu sınıflarımızdan 2 bin 147’si eğitime devam edecektir” dedi. (İHA)