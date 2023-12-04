4 Aralık Dünya Madenciler Günü: 'Aşağıda ölüm yukarıda açlık var'

Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Ülkemizde maden deyince aklımıza ocaklardaki iş cinayetleri, ihmaller, Kozlu Maden Faciası, Soma geliyor. AKP'li yıllarda verilere dökülebildiği kadarıyla en az 2 bin 42 maden işçisi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Denetimsizlik, ağır çalışma koşulları, özelleştirmeler ve patronların kâr hırsıyla sömürünün giderek arttığı madenlerde işçiler ölmeye, göz göre göre gelen iş kazalarında sağlıklarından olmaya devam ediyor.

soL TV, “Böyle Gitmez” başlıklı dosya serisinin ilkini maden işçilerinin çalışma ve yaşam koşulları ile mücadelelerine ayırmıştı. Somalı maden işçilerinin tanıklıklarına yer verilen belgeseli Dünya Madenciler Günü vesilesiyle bir kez daha hatırlatıyoruz.