3F Tekstil işçileri boyun eğmedi, ilk kazanım geldi: 'Daha yeni başlıyoruz'

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bulunan 3F Tekstil fabrikasında bayram sonrası işçi kıyımı yaşanmış, işten çıkarılan işçiler, patronun, hukuksuz hiçbir teklifini kabul etmeyerek, mücadele edeceklerini duyurmuşlardı.

İşçilerin mücadele çağrısının ardından patron kısa sürede geri adım attı.

Kıdem tazminatları ve tüm alacaklar için yasa dışı bir süreç işletmeye çalışan işverene boyun eğmeyen 3F tekstil işçileri, öğlen saatlerinde, 3F Tekstil patronunun Salı günü alacaklarını ödeyecekleri sözünü verdiğini duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan işçiler, geri adım atmamanın kazanımı getirdiğinin altını çizdi.

Patrona Salı gününe kadar süre verildi

Açıklamada, kazanımın önemli olduğunu ancak verilen sözün tutulamaması durumunda çadır kurup direnişe başlayacakalarını duyuran işçiler, geri adım atmamak konusunda ise oldukça kararlı.

Kazanıma dair soL'a değerlendirme yapan bir 3F Tekstil işçisiyse şunları söyledi:

"Kazanım ile birlikte tabi ki umutlu hissettik ama tüm haklarımızı kuruşu kuruşuna alana kadar mücadelemiz devam edecek.

Sesimizi duyurmaya gücümüz yettiğince devam edeceğiz."