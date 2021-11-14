3600 ek göstergenin çıkarılacağı tarih açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Bilgin "Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır. 3600 ek gösterge meselesini Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM’ye getireceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Memurumuzun maaşını yüzde 38 düzeyinde artırdıysak işçilerimizde bu aşamayı gerçekleştirdiysek bu Türkiye’nin sosyal devlet olarak ne kadar etkin bir şekilde kullanıldığının göstergesidir."