3600 ek göstergede detaylar belli oldu

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek göstergede son taslak şekillenirken, detaylar müzakere edildikten sonra Meclis'e gönderilecek. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle birlikte hangi meslek grubunda bulunan kişilerin alacağı zamlı yeni maaş ve emekli ikramiyeleri de belli olacak. Öğretmen, polis, din görevlisi, hemşirelerin yeni maaşlarındaki zam oranı netleşmeye başlarken, ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamlarının da 500-750 arası artırılması planlanıyor.

Sabah'ın haberine göre, hazırlanan çalışmalardan oluşan bir taslak metin ortaya çıktı ve bu metin üzerinden yapılacak müzakereler sonunda hangi unvanların hangi ek gösterge rakamına çıkacağı ortaya çıkmış olacak.

Yeni ek göstergeler şöyle:

Bakanlık uzmanları: 4200 TL

Uzman yardımcıları: 3000-4000 TL

Yüksek mühendis, mühendis, mimar: 3600 TL

Avukatlar: 3600 TL

4 yıllık fakülte mezunu (Din hizmetleri): 3600 TL

Emniyet Genel Müdürü: 7900 TL

İstanbul, Ankara, İzmir Emniyet müdürleri: 4800 TL

Birinci sınıf emniyet müdürleri: 4300 TL

Üniversite mezunu polisler: 3600 TL

Birinci sınıf mülki idare amiri: 6400 TL

Bakanlıklardaki genel müdür yardımcıları: 4800 TL

Bakanlıklardaki daire başkanları: 4300 TL

Bakanlıklardaki diğer yöneticiler: 4100 TL

25 yıl hizmet etmiş olanların mevcut 5 bin 242 TL'lik emekli aylığı bin 157 TL'lik farkla 6 bin 399 TL olacak. Yine 25 yıl hizmet etmiş olanların emekli ikramiyeleri 205 bin 113 TL'ye yükselecek.

30 yıl hizmet etmiş olanların mevcut 5 bin 592 TL'lik emekli aylığı bin 234 TL'lik farkla 6 bin 826 TL olacak. Yine 30 yıl hizmet etmiş olanların emekli ikramiyeleri 246 bin 135 TL'ye yükselecek.

35 yıl hizmet etmiş olanların mevcut 5 bin 941 TL'lik emekli aylığı bin 311 TL'lik farkla 7 bin 252 TL olacak. Yine 35 yıl hizmet etmiş olanların emekli ikramiyeleri 287 bin 158 TL'ye yükselecek.

ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak.

Taslakta yer alan 4. maddeye göre ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.