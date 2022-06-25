350 daireli sitenin yöneticisinden coin vurgunu: 1 milyon lira dolandırmış

Antalya’nın Kızıltoprak Mahallesi’nde bulunan 350 daireli bir site dolandırıcılığın adresi oldu. Alacaklılar paralarını isteyince milyonluk vurgun gün yüzüne çıktı. Site yöneticisi olan B.Ç. ve yardımcısı R.Ö. tarafından 5-6 yıla yayılan sistematik bir hırsızlık yapıldığı iddiası gündeme gelince site yönetimine kayyum atandı.

Hürriyet'ten Ceren Deniz'in haberine göre emekli başkomiser Ferruz Mutlucan ve Levent Bayraşa göreve geldi. Görevlendirilen 4 denetçinin incelemeleri sonucunda hesaplarda suiistimal olduğu belirlendi. Hesaplardaki incelemeler sonunda kasada 117 bin lira açık olduğu ve çeşitli kurumlara borçlarla birlikte ortadan kaybolan rakamın toplam 1 milyon TL’ye ulaştığı ortaya çıktı.

Kayyum olarak borçları kapatmak üzere göreve gelen yeni yönetim ve mağdur site sakinlerinin Antalya Cumhuriyet Savcılığı’na başvurusu üzerine dava açıldı. İnceleme için bilirkişiye gönderilen olayla ilgili davanın duruşması 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

'Mahkeme konuyu bilirkişiye gönderdi'

Site yöneticileri, dava ile ilgili şöyle bilgi verdi:

“Yönetim binamızdan 4 denetçi ile kayyum yönetiminin içinde bulunduğu 10 kişi şikayetçi oldu. Daha önce de yönetimin görevden alınması için 6 kişinin müracaatta bulunmuştu. Mahkemeye sunduğumuz dilekçede son 5 yıla dönük mali kayıtların araştırılmasını istedik. Hesapların incelenmesini istedik. Mahkeme konuyu bilirkişiye gönderdi. Şimdi oradan çıkacak raporu bekliyoruz.”

Doğalgaz ve tadilat için para alıp ödenmediğini söyleyen site sakini bir davacı, “Kasadaki 117 bin lira ortada yok. Hesaplarda da görünmüyor. Bu tespit üzerine bir araştırdık, sitede kadrolu olan 5 işçinin SGK primlerinin 17 ay yatırılmadığını gördük. SGK’ya başvuru yaptık, bize borç belgesini verdiler. Asansörlerin bakımı, çatının yapılması gibi tadilat masraflarının da hiçbirinin ödemelerinin yapılmadığını öğrendik. Doğalgaz ödemeleri de yapılmamış” dedi.

'Bitcoin borsasına girmiş, önce biraz kazanmış, sonra kaybetmiş'

Site sakini olayı nasıl anladıklarını şu ifadelerle özetledi:

“Bu kadın site yöneticiliği dışında geliri olmayan, dul bir ev hanımıydı. Site yönetiminden de yaptığı görev karşılığında 1500 lira aylık ödeme alıyordu. Ancak bir anda çok lüks harcamalar yapmaya başlayınca durum dikkatimizi çekti. Geceleri çevresindekileri lüks mekanlarda yemeğe götürüyormuş. Bitcoin borsasına girmiş, önce biraz kazanmış, sonra kaybetmiş. Bunu 17 ay bizlerden saklamış. Bir anda 120 bin lira SGK’ya, 200 bin lira Enerya’ya, 100 bin lira çatıya borcumuz olduğu ve kasada da 117 bin lira açık olduğu ortaya çıktı.”

Tadilatlar nedeniyle dairelerden toplanan paraların da alacaklara ödenmediği belirten davacı, “Daire başı 680 lira ödemiştik. Ama bu tadilat masrafları da alacaklılara ödenmemiş. Bizim Enerya Enerji şirketinde teminatımız vardı. Bize haber vermeden onu bile alıp kullanmışlar. Doğalgaz için enerji şirketine 100 bin lira fazla ödeme yaptığımız halde bu rakamın hesabımızda olmadığını gördük. 1 milyon liralık bir soygun yaptılar” diye konuştu.

Mahkemeye kayyumun borç ekstresini sunduklarını belirten davacı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada yaşayanların çoğu herkes aidatlarını düzenli öder. Aylık aidat 100 liraydı. Usulsüzlük tespit edilip yönetime kayyum geldiğinde yeni bir planlama yapıldı. Ödediğimiz aidatları bir kez daha ödemek zorunda kaldık. Her daireden 2 biner lira para toplayıp borçları kapattık. Enerya’ya, SGK’ya ve çatı, asansör gibi tadilatlara o güne kadar ödenmemiş olan borçları ödedik.”