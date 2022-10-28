35 yılda satılan kamu taşınmazını, 22 ayda sattılar, yarısında Nebati var

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bakanlığı döneminde özelleştirme rekoru kırıldı. 2021 yılı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanan Nebati’nin 10 aylık görev süresi boyunca 7,6 milyar TL’lik kamu taşınmazı satışı yapıldığı belirlendi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; 1986’da başlayan özelleştirme tarihinden 2021 yılına kadar yapılan satış değer miktarına yalnızca iki yılda ulaşıldığı ortaya çıktı. Resmi verilere göre, 1986 ve 2021 yıllarını da kapsayan 35 yılda toplam 7,9 milyar TL değerinde kamu taşınmazı satıldı. 2021 yılının tamamı ile 2022 yılının 10 ayında ise toplam 7 milyar 609 milyon TL değerinde kamu taşınmazı satışı gerçekleşti.

'Kamuoyundan saklanıyor'

CHP Milletvekili Tekin Bingöl, AKP’nin kamunun elinde kalan son kurumları da Özelleştirme İdaresi aracılığıyla elden çıkardığını belirtti. Bingöl, “Özelleştirmeler ile giderayak Türkiye’yi bitirmeye çalışıyorlar” dedi. TEKEL, TÜPRAŞ, PETKİM ve şeker fabrikaları gibi önemli kurumların AKP döneminde özelleştirildiğini vurgulayan Bingöl, şunları kaydetti:

"Satılacak bir şey kalmadı’ dediğimizde ise yeni alanlar, yeni kamu arazilerini imara açarak satışa çıkarttılar. Sayıştay, 2014 yılından itibaren her yıl değer tespit komisyonu tarafından hazırlanan değer tespit sonuçlarını yayımlaması konusunda Özelleştirme İdaresi’ni uyarıyor. Ancak idare kelime oyunları ile satılan taşınmazlar ve kurumlara ilişkin bilgileri kamuoyundan saklıyor. Sayıştay raporunda açıkça kanunun bu düzenlemeyi, ‘özelleştirme uygulamalarına açıklık kazandırılması’ amacıyla yapıldığını belirtiyor. AKP halka ait olan taşınmazları ve kurumların satışını koca bir karanlıkla örtmek istiyor.”