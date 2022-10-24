Limanların 49 yıllığına özelleştirilmesini içeren madde geri çekildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP’nin Meclis’e sunduğu Vergi Usul Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Yayın ve yürürlük de dahil 23 maddeden oluşan torba tekliften, limanların 49 yıllığına özelleştirilmesinin önünü açan madde çıkarıldı.

AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, kanuna ilişkin sunumunu yaptı. Güler sunumunda, teklifin dokuzuncu maddesini geri çektiklerini açıkladı.

Bu madde ile Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'da limanların işletme sürelerine ilişkin düzenleme yapılıyordu. Buna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri, hakkın başlangıç tarihinden itibaren ve bir defaya mahsus olmak üzere 49 yıla kadar uzatılacaktı. (ANKA)