32 yıldır tamamlanamayan otel inşaatı tehlike saçıyor

İstanbul Sarıyer’e bağlı Hacıosman’da yıllar boyunca kaba inşaat halinde kalan yapı için şirket yönetimi geçen günlerde Çevre Bakanlığı’na başvurdu. Yapı kayıt belgesi alan şirket inşaata yeniden başladı. Projeye karşı açılan davalarda Danıştay’ın yapı ruhsatını iptal etmesine karşın şirket yeni bir ruhsat temin etmedi. Bunun üzerine inşaat Sarıyer Belediyesi’nce mühürlendi.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, mühürlü inşaatta çalışmalar devam ederken Kuzey Ormanları Savunması sözcüsü Başar Alipaça, inşaata tepki gösterdi. Alipaça, “Kaba inşaat halinde kaldığı için inşaatın demirleri normal bir binaya göre daha fazla yıpranmış durumda. Bina ömrünü tamamlamış ve tehlike saçıyor. İnşaat ormanın ortasında olması itibarıyla da kabul edilebilir değil” dedi.

Sarıyer Belediyesi, 2004’te Uran Holding’e yazı göndererek ya yeni bir imar planının yapılıp inşaatın bitirilmesini ya da yıkılmasını istemişti.