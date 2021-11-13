32. Ankara Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. CerModern’de gerçekleşen ve sunuculuğunu Ünsal Ünlü’nün yaptığı gecede Ulusal Uzun, Belgesel ve Kısa Film Yarışmaları’nın kazananları belli oldu.

Ulusal Uzun Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü Emre Kayiş’in “Anadolu Leoparı” filmine verilirken; En İyi Yönetmen Ödülü “Çatlak” filmiyle Fikret Reyhan’a, Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü ise Çağıl Bocut’un yazıp yönettiği “Sardunya” filmine verildi.

“Anadolu Leoparı” filmindeki performansıyla Uğur Polat En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne, İpek Türktan En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

Aslı Akdağ imzalı “Bekleyiş” En İyi Belgesel, Can Merdan Doğan’ın yönettiği “Stiletto” da En İyi Kısa Film seçildi.

Tufan Taştan ve Barış Bıçakçı senaryosunu birlikte yazdıkları “Sen Ben Lenin” filmi ile Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü’nün sahibi oldular.

Sercan Sezgin, Ferit Karahan ve Hayedeh Safiyari “Okul Tıraşı” ile En İyi Kurgu Ödülü’nün sahibi olurken, Okul Tıraşı filmindeki performansıyla Ekin Koç, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’ne ise Lacivert Gece filmindeki rolüyle Güliz Gençoğlu layık görüldü.

Erdem Tepegöz imzalı “Gölgeler İçinde” filmiyle Greg Dombrowski En İyi Özgün Müzik Ödülü’ne, Armen Ghazaryan En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü’ne layık görüldü.